Valle dei Santi alle prese dapprima con una escalation di contagi, ora con le nuove misure. Paesi spesso piccoli, che hanno esigenze diverse dalle grandi città. Anche solo per fare la spesa.

Le reazioni alla notizia che da oggi c'è un nuovo in lockdown - parola che dopo un anno nessuno sembra voler pronunciare - nella valle dei santi sono quasi all'unisono. Ovunque infatti si leva l'appello a rispettare le misure imposte dalla Regione. Per non ricadere nella paura, nella disperazione, nella desolante conta dei positivi quando - specie in alcuni centri - i numeri sono stati allarmanti in riferimento al numero basso di abitanti.

Una "zona rossa" necessaria a San Giorgio a Liri, dove il sindaco Francesco Lavalle non nasconde apprensione: «Anche da noi c'è stato un aumento di casi covid positivi, sia tra i bambini della scuola dell'infanzia sia tra i coristi del coro della chiesa e così siamo arrivati ieri a venti positivi, di cui due ricoverati in ospedale. Purtroppo, gli appelli al rispetto delle regole non sono stati sufficienti ed ecco che ci troviamo chiusi nuovamente.

Di pari passo comincia a esserci anche una certa stanchezza psicofisica da parte dei cittadini nel sopportare le restrizioni, ma ad oggi la zona rossa e una campagna vaccinale imponente sono le uniche armi per sconfiggere il virus e ritornare alla normalità».

«Attualmente la situazione è sotto controllo», ha detto il sindaco di Castelnuovo Parano, Oreste De Bellis, che dopo Natale non ha fatto mistero dell'allarme dovuto all'espansione dei contagi da Covid-19 collegabili ai pranzi di famiglia durante le feste, tanto che decise di ritardare il ritorno a scuola per gli alunni del paese.

«Si è fermato il picco di crescita dei casi positivi - ha spiegato - e al momento non si segnalano nuovi focolai.

La paura ha fatto un buon lavoro facendo alzare il livello di guardia e il rispetto delle misure di contenimento. Mi auguro - ha aggiunto - che questo sia l'ultimo sacrificio che ci viene chiesto, nella speranza che la somministrazione dei vaccini ci permetta di riprendere la nostra quotidianità».

Situazione sotto controllo per ora anche ad Ausonia: «Abbiamo avuto dei momenti preoccupanti - ha ammesso il sindaco Benedetto Cardillo - ma oggi contiamo per fortuna solo nove positivi di cui quattro persone ricoverate in Rsa».

A Vallemaio c'è un solo positivo al momento, ma anche qui il sindaco Fernando De Magistris chiede alla popolazione di attenersi alle regole nel massimo rigore: «Per fermare la pandemia è giusto prevenire e bloccare tutto, soprattutto le scuole, ed evitare assembramenti. Chiudere dopo i contagi non ha alcun senso».

Sedici i casi di cittadini positivi al Covid a Sant'Andrea del Garigliano, in base all'ultimo bollettino Asl, tra i quali una persona in condizioni piuttosto serie ricoverata in terapia intensiva.

«Credo che a questo punto sia stato inevitabile adottare la misura drastica - il commento del sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano Sergio Messore - Troppi comportamenti irresponsabili hanno portato a questa esplosione del contagio che purtroppo non si argina poiché la campagna vaccinale è al momento troppo lenta. Quindi chiudere è al momento l'unica soluzione. Spero però in misure di sostegno per le attività economiche che si ritrovano in una difficile situazione».

Un invito a tenere duro in questo momento di nuovo sforzo collettivo, ma anche un appello al governo a procedere con maggiore celerità nella campagna di vaccinazione. Il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ieri si è rivolto alla cittadinanza poco prima dell'avvio del lockdown. «Tutti avete avuto molta pazienza - ha affermato - In questo momento così difficile vi chiedo un ulteriore sforzo. È vero che in questi ultimi giorni a Pontecorvo c'è stato un calo dei contagi, ma noi facciamo parte di una squadra che si chiama "provincia di Frosinone". Per questo se la scelta del presidente della Regione è stata quella di procedere con maggiori restrizioni noi le accettiamo e, con sacrificio e sofferenza, faremo la nostra parte. So bene che oltre alla crisi sanitaria c'è anche quella economica e sociale, ma vi chiedo un ulteriore sforzo e vi chiedo di rispettare le regole. Solo così potremo vincere questa guerra che ha segnato, e sta segnando, le vite di tutti noi».