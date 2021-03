Il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute registra 20.765 nuovi casi e 207 vittime da Covid-19. Ieri i contagi erano stati 23.641 e 307 le vittime di Covid. Le vittime totali da inizio pandemia sono 99.785. Crescono le terapie intensive di 34 unità, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 443.

Sono 271.336 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 355.024. Il tasso di positività è del 7,6%, in aumento di un punto rispetto al 6,6% di ieri.

La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+4.397), seguita da Emilia Romagna (+3.056), Campania (+2.560), Piemonte (+1.543) e Lazio (+1.399). I guariti nelle 24 ore sono 13.467 (ieri 13.984), per un totale di 2.494.839. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive, che sale di 7.050 unità (il giorno prima +9.342), in tutto 472.862. Di questi, sono in isolamento domiciliare 449.113 pazienti.