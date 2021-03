L'avanzata del Covid in Ciociaria non conosce tregua: è di poco fa la nota pomeridiana della Asl con cui vengono comunicati i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. E il dato fa crescere ancora di più la preoccupazione generale: i nuovi casi (su 1451 tamponi effettuati) sono infatti 265 e ben 6 sono i morti (125 i negativizzati). In quest'ultimo caso si tratta di un uomo di 83 anni residente a Ferentino, una donna di 87 anni residente a Ferentino, un uomo di 62 anni residente a Ripi, un uomo di 73 anni residente a Supino, un uomo di 63 anni residente a Torrice e una donna di 83 anni residente a Boville Ernica.

Il dettaglio dei nuovi casi comune per comune

Il record di giornata da a Frosinone con 33 nuovi casi seguito da Alatri con 32. Quindi: Msg Campano 20, Veroli 19, Isola del Liri e Ferentino 13, Boville Ernica e Sora 12, Ceccano 11, Ripi 9, Ceprano 8, Anagni 7, Arpino 6, Fiuggi e Cassino 5, Castelliri, Castrocielo e Paliano 4, Fontechiari, Vico nel Lazio e Patrica 3,

AMASENO,AQUINO, COLLEPARDO, FONTANA LIRI, GIULIANI DI ROMA, PIEDIMONTE SAN GERMANO, STRANGOLAGALLI, TORRE CAJETANI, VILLA SANTA LUCIA 2, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASTRO DEI VOLSCI, CERVARO, ESPERIA, GALLIANRO, PASTENA, PIGLIO, POFI, PONTECORVO, ROCCASECCA, SAN DONATOVAL DI COMINO, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, TORRICE, VALLEROTONDA 1.