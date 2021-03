La Ciociaria da lunedì diventa zona rossa. La notizia che era nell'aria si è purtroppo concretizzata. Troppo alto il numero dei casi positivi al Covid: solo oggi, in provincia di Frosinone, si registrano 291 nuovi contagi e ancora 2 vittime. Di seguito le parole dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, circa la decisione dell'inasprimento delle misure cautelative nel nostro territorio: "Pronta ordinanza alle ore 00.01 di lunedì scatta la zona rona rossa per la provincia di Frosinone, mentre terminano le ulteriori restrizioni per i comuni di Colleferro, Carpineto e Roccacorga".