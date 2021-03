Considerato l'andamento crescente della curva dei contagi e che molti studenti frequentanti le scuole della città provengono da comuni

destinatari dell'invito dell'ASL a emettere ordinanza di chiusura delle scuole fino al 14 marzo, il sindaco Renato Rea ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole.

"Dal giorno 8 marzo al giorno 13 marzo è prevista la sospensione delle lezioni e delle attività

didattiche in presenza nei plessi dell'I.C. Marco Tullio Cicerone (Capoluogo, S. Sosio, Pagnanelli

e Panaccio) e del Centro diurno, a titolo precauzionale in attesa delle determinazioni della ASL,

anche al fine di procedere agli indispensabili interventi di igienizzazione e sanificazione degli

ambienti prima della ripresa delle attività scolastiche in presenza".