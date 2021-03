Ufficio postale ancora chiuso, difficoltà per gli utenti.

L'importante punto di riferimento per tutti i cittadini è ormai off-limits da una settimana.

A causare la chiusura, a quanto riferito dal direttore, spiega il primo cittadino «sarebbe l'ennesimo guasto della connessione internet».

«La chiusura della Posta per un tempo così prolungato non può che causare enormi disagi ai cittadini del paese primi fra tutti i numerosi anziani ma anche alle imprese, che per motivi di lavoro utilizzano abitualmente l'Ufficio postale di Belmonte Castello per svolgere operazioni indifferibili che per la loro natura non possono essere svolte negli altri uffici limitrofi.

Tale incresciosa situazione è stata più volte segnalata alla direzione di Frosinone - ha sottolineato il sindaco Iannetta - e ai vari operatori telefonici (Fastweb e Telecom), ma evidentemente a tali segnalazioni non è stato dato alcun riscontro».

L'ultima volta che si è verificato lo stesso guasto è stato trovato tranciato il filo che interessa la connessione internet dell'Ufficio. «Sovente, quando si verifica un guasto di un'utenza telefonica, i tecnici riparano il guasto e puntualmente un'altra utenza rimane senza linea telefonica. L'armadio Telecom, dovrebbe essere gestito in maniera più scrupolosa, e lasciato chiuso a chiave, per queste ragioni l'amministrazione comunale, sta pensando di posizionare una telecamera che vigila l'armadio in questione, trovato aperto».

L'amministrazione comunale ha fatto sapere di aver dato mandato ad un legale per provvedere a chiarire con gli organi competenti tale incresciosa situazione.