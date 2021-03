Lunedì prossimo, 8 marzo, dalle 6.30 alle 18, sarà in vigore il divieto di circolazione dinamica e statica in via Friuli, nonché divieto di sosta con rimozione in corso Volsci, nei tratti compresi da piazza Santa Restituta fino a via Carrara e di via Valerio, tutti con distanza di trenta metri dall'incrocio con via Friuli.

La disposizione del Comune arriva vista della richiesta della società Delta Lavori SpA per la disinstallazione della gru utilizzata per l'esecuzione dei lavori sul fabbricato Umi 3 di via Mancinelli, relativo ai contratti di quartiere II (interventi di recupero fabbricati del centro storico, pervenuta nella sede comunale il 24 febbraio.)

La richiesta di chiusura delle strade è necessaria per permettere le manovre e la movimentazione dei veicoli speciali di trasporto in sicurezza.