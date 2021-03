Si sono svolti nel pomeriggio di ieri nella chiesa di Maria SS. Regina, a Tecchiena Castello, i funerali di Nello Giansanti, 67 anni, venuto a mancare mercoledì scorso.

Nello Giansanti è stata un'autentica "istituzione" per tutta Tecchiena, non solo per la sua attività artigianale, portata avanti per tanti decenni in Piazza monsignor Mario Tagliaferri, ma anche per il suo ruolo sociale, che lo ha visto attivo protagonista in molte occasioni.

Sempre attento alla crescita dell'intera zona, ha contributo con il suo modo di fare discreto e mai sopra le righe, meritandosi il rispetto generale e assurgendo a punto di riferimento per l'organizzazione (e la riuscita) di molte manifestazioni e iniziative.

La comunità di Tecchiena ha vissuto ieri una giornata di lutto e si è stretta attorno alla famiglia Giansanti per tributare il giusto omaggio alla figura del compianto Nello.