Quattro panchine rosse in quattro luoghi pubblici strategici nel comune di Esperia. È in questo modo che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Villani intende celebrare l'otto marzo, la giornata dedicata alle donne, da anni non più sentita e vissuta come una festa dal gusto discutibile, tutta mimose e movida notturna, ma un'ulteriore occasione per riflettere sulla violenza di genere.

«Quest'anno – hanno spiegato il sindaco Villani e l'assessore alle Politiche sociali Sabrina Varone – oltre che ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche di cui le donne sono protagoniste, a testimonianza della forte e corale contrarietà della nostra comunità contro ogni forma di violenza femminile e come segno di opposizione alle discriminazioni, collocheremo quattro panchine rosse nei luoghi di incontro dei centri urbani del territorio comunale».