"Green Learning 360°" è uno strumento tecnologico ideato dalla Regione Lazio insieme all'Anci Lazio, con l'obiettivo di promuovere attività di supporto all'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado del Lazio. Il progetto mette a disposizione delle scuole questa piattaforma didattica per svolgere, sia in aula sia a distanza, percorsi di educazione ambientale.

«"Green Learning 360°" è un progetto importante e meritorio che il comune di Paliano sposa pienamente, un'ottima occasione che può essere raccontata dalle scuole. Innanzitutto per la rilevanza che la tutela ambientale deve avere nella vita quotidiana. Inoltre in questa fase di emergenza sanitaria potrebbe essere utile imparare i processi dell'economia circolare in riferimento allo smaltimento delle mascherine e dei guanti monouso», spiegano il sindaco Domenico Alfieri e l'assessore Simone Marucci.