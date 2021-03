È stata pubblicata sull'albo on line del Comune la determinazione del settore lavori pubblici che affida la fornitura degli arredi necessari per la realizzazione di un campo polivalente (basket, pallavolo e calcetto), così come previsto nel progetto definitivo-esecutivo "Palazzo degli Studi Simoncelli: interventi di riqualificazione di ambito sportivo outdoor con ristrutturazione degli annessi spogliatoi", nell'ambito dell'accordo di collaborazione Pcm-Ics (500 interventi su impianti sportivi di base), approvato con la deliberazione di giunta comunale 124 del 11/08/2016.

La fornitura è stata assegnata alla ditta "Sportmaniaproject" di Nettuno. L'importo impegnato dal Comune in favore della ditta "Sportmaniaproject" è di 6.039 euro. La copertura finanziaria dell'intervento è garantita con mutuo concesso dall'Istituto per il credito sportivo. Intanto si aspetta di conoscere che ne sarà dello stabile del Palazzo degli studi Simoncelli i cui lavori sono fermi da diverso tempo. È in corso un confronto tra il Comune e la Provincia per decidere la sorte che toccherà allo storico edificio, se verrà demolito o meno. Di sicuro, al momento, ci sono dei lavori per il rifacimento della scala.