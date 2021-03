La Banca Popolare del Cassinate ha attivato una nuova postazione Atm nel centro storico in piazza Caduti in un locale messo a disposizione dal Comune. Si tratta di una postazione automatizzata che, grazie alla presenza di un Atm evoluto, consente non solo effettuare prelevamenti di denaro contante, ma anche di versare denaro e assegni, effettuare pagamenti, controllare il saldo e i movimenti del proprio conto corrente, effettuare ricariche telefoniche e di carte prepagate e molte altre operazioni.

Un'area accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per consentire ai clienti di operare in perfetta autonomia e senza limiti di orario. La BpC continua nel proprio impegno a offrire servizi innovativi e ad accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana, garantendo una presenza forte sul territorio, prossimità e vicinanza alla clientela. La rete della BpC tocca diversi territori della provincia: non soltanto i grandi centri, ma anche le zone più periferiche, dove, anzi, alcuni tipi di servizi sono ancora più essenziali. Un vlore aggiunto in questo moemnto di restrizioni a causa del Covid.