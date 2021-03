Tragedia nella capitale. Un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato in fin di vita in casa, inutile la successiva corsa in ospedale, non ce l'ha fatta.

L'adolescente è stato trovato in un appartamento di zona Ostiense, del agonizzante. I sanitari del 118 le hanno tentate tutte per soccorrerlo e vista la gravità della situazione lo hanno immediatamente trasferito al San Camillo. Il giovane è arrivato al nosocomio in condizioni disperate e purtroppo è deceduto.

E' stata aperta un'indagine, su cui lavorano gli agenti di Polizia del Commissariato Colombo, per fare luce sulla natura della morte. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti anche dei farmaci che saranno dunque analizzati. Per tale motivo, al momento, nessuna pista è esclusa.