Strage in A1, ieri udienza contro l'archiviazione del caso aperto sulla morte della famiglia Acri. Sì all'ammissione delle parti civili - la sorella Francesca che assistita dagli avvocati Cozza e Gentile non molla la presa - ma nessun consenso, ancora, per un'associazione che sostiene i familiari vittime della strada.

Il giudice scioglierà la riserva il prossimo 19 maggio, data in cui è prevista anche la discussione di opposizione all'archiviazione per il caso aperto sulla tragica scomparsa della famiglia Acri.

Nell'incidente avvenuto nel 2018 in A1, a Roccasecca, persero la vita Stanislao (candidato sindaco con il Movimento Cinque Stelle a Rossano), sua moglie Daria Olivo entrambi avvocati di 35 anni e il piccolo di sei mesi. I medici del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino fecero davvero l'impossibile. Ma era già tutto inutile