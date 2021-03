Era stato sottoposto a un intervento di routine, considerato a "basso rischio". Poi il malore e l'inatteso decesso. Ha avuto luogo ieri pomeriggio l'autopsia eseguita sul corpo di Alberto Panaccione, lo stimato dentista di 72 anni di Cassino morto a meno di 24 ore da un intervento al Santa Scolastica di Cassino.

Dopo l'affidamento dell'incari co, previsto alle 13, l'autopsia affidata al dottor Manciocchi alla presenza dei consulenti di parte è terminata intorno alle 18. Presenti i consulenti dei camici bianchi indagati 17 in tutto: un medico, un anestesista e 15 infermieri iscritti a loro garanzia per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso, rappresentati da un nutrito pool di difensori tra i quali Ottaviani, Cernesi, Risi e Corsetti.

Sessanta i giorni per conoscere gli esiti. Ora, con il nulla osta della salma, si attendono le esequie.