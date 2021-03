L'iniziativa Coldiretti e Comune insieme per la Caritas: un sostegno per le persone in difficoltà L’organismo pastorale della Cei avrà il compito della distribuzione ai nuclei familiari maggiormente colpiti in questo momento dall’emergenza economica ed occupazionale

La Redazione 04/03/2021 21:30 letto 3 volte

Coldiretti di Latina e Comune di Spigno Saturnia uniti per sostenere le persone che stanno patendo disagi e difficoltà economiche dovute all'emergenza Covid-19. Infatti sono stati consegnati pacchi di solidarietà alimentare alla Caritas di Spigno Saturnia. L'assessore alle politiche sociali del Comune pontino, Rosaria Fresta, ha consegnato i pacchi che erano stati donati dalla Coldiretti di Latina. L'organismo pastorale della Cei, ora, avrà il compito della distribuzione ai nuclei familiari maggiormente colpiti in questo momento dall'emergenza economica ed occupazionale aggravata dalla pandemia. Il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, ha ringraziato la Coldiretti di Latina per il prezioso contributo e il sostegno verso le famiglie.

