Il pm dottor Vittorio Misiti ha conferito l'incarico alla dottoressa Enza Liviero per effettuare l'esame autoptico sulla salma di Renato Sili deceduto il 24 febbraio in contrada Colonnette, investito da un Range Rover condotto da un quarantaseienne. Autopsia effettuata ieri. Presenti i consulenti di parte, la dottoressa Luisa Cacciotti e il dottore Augusto Canali.

Proprio in questo momento, nell'abbazia di Casamari si stanno svolgendo i funerali. I figli e la moglie del settantanovenne di Monte San Giovanni Campano si sono affidati agli avvocati Massimo Patriarca, Tiziana Santodonato e Francesco Palumbo, mentre l'indagato, il conducente dell'auto, è difeso dall'avvocato Carlo Coratti e Alessandro Spiga.

La tragedia mercoledì scorso, dopo le 19, in località Colonnette, nella parte bassa della città di Monte San Giovanni Campano, poco distante da Porrino. L'uomo è stato travolto davanti alla sua abitazione da un Range Rover condotto da un quarantaseienne anche lui monticiano. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso. Sono stati contattati gli operatori del 118.

Sul posto il personale medico, ma per il settantanovenne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere.

Tutti gli accertamenti del caso e la dinamica dell'incidente al vaglio degli uomini dell'Arma intervenuti per i rilievi di rito. La notizia si è diffusa in poco tempo in città, destando dolore e incredulità. Renato Sili era molto conosciuto e stimato. Il luogo della tragedia è stato raggiunto da diverse persone richiamate dall'arrivo dei soccorsi. Soccorsi, purtroppo, inutili. Oggi l'ultimo saluto nell'abbazia cistercense.