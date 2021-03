Scuole chiuse anche a Patrica. E' l'effetto dell'emergenza Covid in Ciociaria. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a partire da domani e fino al 14 marzo.

L'annuncio del sindaco

"Cari cittadini, interrompere la didattica in presenza non è una scelta presa a cuor leggero, in quanto sono assolutamente consapevole che andare a scuola, sia per molti bambini e ragazzi l'unica forma di interazione e socializzazione; sento però forte il senso di responsabilità che mi spinge oggi ad agire in maniera precauzionale, nel tentativo di frenare la diffusione di contagio sempre più elevata a causa delle varianti brasiliana ed inglese accertate nei territori limitrofi.

Questa mattina ho emesso Ordinanza di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul Territorio di Patrica. Tale decisione è stata presa a seguito del riscontro di una maggiore criticità epidemiologica che ha evidenziato una notevole impennata dei casi a livello Nazionale e Provinciale, confermata anche dal raddoppio dei casi di positività sul nostro territorio di Patrica con un aumento significativo tra i soggetti più giovani."