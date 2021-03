Assegno di natalità per i nati adottati o affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 il cui importo sarà pari ad 80, 120 o 160 euro al mese, in base al valore del modello ISEE, maggiorato di un ulteriore 20% per ogni figlio successivo al primo. A ricordare l'iniziativa l'assessorato ai servizi sociali.

L'istanza potrà essere presentata online sul sito Inps, tramite l'apposito servizio o, in alternativa, tramite: contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa); oppure 06 164 164 da rete mobile; CAF, enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda può essere inviata dal giorno successivo alla nascita del figlio oppure dal giorno successivo al suo ingresso in famiglia se trattasi di adozione ed entro il 90^ giorno dalla nascita o dall'adozione. Maggiori info sul sito istituzionale dell'Ente.