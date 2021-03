Un piccolo aiuto alle attività del paese e così l'amministrazione Bussiglieri ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi alle attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel comune di Collepardo. «Gli interessati - ricorda il sindaco - debbono presentare la domanda al comune entro le ore 14,00 di lunedi 8 marzo 2021, esclusivamente tramite Pec o posta raccomandata».

«Il contributo massimo - ricorda - è di 2.000 euro per ogni attività. La somma complessivamente disponibile ammonta a 23.778 euro e si riferisce all'anno 2020. Successivamente saranno emessi ulteriori avvisi per le annualità 2021 e 2022. Tutte le somme sono finanziate da contributi dello Stato». Per i negozi e attività di Collepardo una opportunità da non perdere per chi ne avrà ovviamente diritto.