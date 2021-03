Acea Ato 5 ha comunicato che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica di via Agnone del Prato, si renderà necessaria la sospensione del flusso lunedì 8 marzo, dalle 11.30 fino alle 15.30.

La mancanza d'acqua riguarderà in particolare le seguenti zone: via Agnone del Prato, via Branca, via Pietra Santa Maria, viale San Domenico, via Barca San Domenico, via Salceto, via Salcetello, via Grignano, via Baiolardo, via Scocciaformiche, via Chiesa Nuova, via Ponte Ricciotto, viaDell'Industria, viaVado Piscina, via Fani, via Passionisti, via San Domenico, piazza San Domenico, via Vicenne, via Ponte Olmo, via Tofaro, via Santa Rosalia.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi che saranno causati da questa interruzione del flusso idrico.