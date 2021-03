Ieri mattina caos ai Servizi sociali, alcuni utenti sono saliti entrando negli uffici prendendo di mira il personale. Uno di loro chiedeva del denaro, un altro una bombola per la quale è stata fatta richiesta e che a breve sarà messa a disposizione. Nessuno dei due ha voluto sentire ragione, spaventando il personale. Per uno di loro si è reso necessario l'intervento dei carabinieri che lo hanno allontanato.

Ma come è possibile che gli utenti possano salire senza essere annunciati o controllati all'ingresso. Alcune settimane fa una comunicazione della segretaria comunale annunciava precise disposizioni: "Tutti dovranno indossare obbligatoriamente un cartellino di riconoscimento che sarà dato loro in dotazione". Sarà consentito nei giorni di ricevimento "l'accesso al piano a non più di due persone alla volta, previo pass rilasciato all'ingresso del piano inferiore dai dipendenti preposti". Forse qualcosa non va.