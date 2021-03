Nel primo pomeriggio di ieri sull'autostrada A1, in carreggiata sud, una pattuglia della polizia stradale di Frosinone ha controllato una Fiat Panda con il solo conducente a bordo.

Durante il controllo dei documenti gli agenti hanno notato che all'interno dell'abitacolo vi erano varie buste termiche di un noto supermercato piene di prodotti alimentari. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo non è riuscito a dare una motivazione plausibile sulla quantità di merce trasportata, né ha fornito la documentazione fiscale relativa ad un possibile acquisto.

Considerato che il veicolo risultava entrato in autostrada al casello di Valmontone, gli agenti hanno preso contatti con il responsabile del supermercato in questione nella zona, che ha riconosciuto come propria la merce rinvenuta. Il responsabile del punto vendita ha poi constatato che gli espositori dei prodotti in questione risultavano vuoti, riservandosi di estrapolare, al più presto, dal sistema di sorveglianza interna le immagini dell'avvenuto furto.

Tali circostanze hanno portato alla denuncia in stato di libertà del conducente del veicolo, ponendolo a disposizione della competente A.G. Inoltre, sono stati effettuati ulteriori accertamenti al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altri furti effettuati presso supermercati della zona.