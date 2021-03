E' allarme contagi in Ciociaria, le varianti peggiorano la situazione, l'intera provincia è passata in zona arancione e c'è ancora chi non rispetta le regole.

Nella serata di ieri a Ceprano, i militari della locale Stazione, nel corso di un servizio finalizzato anche al rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da covid-19, hanno sanzionato un 31enne di Pico ed un 36enne di Ripi sorpresi mentre girovagavano per le strade di quel centro senza indossare le mascherine.