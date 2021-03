La curva non si flette. In Ciociaria altri 246 nuovi positivi nelle ultime 24 ore con 1662 tamponi processati. 177 i negativizzati. Stando ai dati resi noti poco fa nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone, la provincia paga ancora un conto alto anche in termini di vittime: altre 4.

In riferimento ai decessi- fanno sapere dalla Asl- si tratta di un uomo di 87 anni residente ad Isola del Liri, di un uomo di 63 anni residente a Fontechiari, di un uomo di 64 anni residente a Patrica e di una donna di 88 anni residente ad Esperia.

La situazione nei comuni

Boom di nuovi casi a Veroli che registra 24 positivi in più, 21 ad Alatri, 20 a Frosinone, 18 a Monte San Giovanni Campano, 16 a Sora, 14 ad Isola del Liri. Cassino e Piedimonte San Germano registrano 10 nuovi casi ciascuno. 19 a Patrica, 8 a Ferentino, 7 a Castelliri, 6 a Ceccano. Anagni, Boville Ernica, Cervaro Fumone e Torrice registrano 4 nuovi positivi ciascuno. Amaseno, Atina, Fiuggi, Fontana Liri, Supino, Torre Cajetani, Vallecorsa e Vico nel Lazio segnano più 3. Arce, Ceprano, Gallinaro, Pastena, Pico, Roccasecca, Sant'Andrea del Garigliano e Strangolagalli più 2.

Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Aquino, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Castrocielo, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Fontechiari, Giuliano di Roma, Morolo, Paliano, Pofi, Posta Fibreno, Ripi, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Santopadre, Trevi nel Lazio, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano.