Oggi interruzione di energia elettrica in alcune zone verolane vicino a Foiano e Giglio, come ad esempio in contrada Castelletto. I residenti di quest'ultima zona lamentano il fatto che gli avvisi con cui viene reso noto il giorno e l'orario della mancanza di corrente, non vengono affissi dalle loro parti.

«Oggi è mancata la corrente dalle 8 alle 15.30 e noi ne siamo venuti a conoscenza tramite parenti o transitando nelle altre zone dove è mancata e dove sono stati invece affissi - sottolinea un abitante - Purtroppo è un disagio per noi, anche perché ci sono bambini che devono studiare con la didattica a distanza e non possiamo scoprire "per caso" che resteremo per ore senza corrente.

La stessa cosa è successa qualche giorno fa, quando all'improvviso ci siamo trovati senza energia elettrica in casa. Forse si tratta di una svista e auspichiamo che non accada più».