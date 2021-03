Giovedì e venerdì, dalle ore 7 alle ore 17, in via Chiappitto e in via La Stazza verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati delle strade e un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico.

I disagi alla circolazione sono dovuti ad una serie di lavori eseguiti per conto di Telecom Italia.