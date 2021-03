Vaccini anti Covid, ieri registrato un nuovo record nel Lazio: sono 16.361 le somministrazioni in un giorno. Superato il traguardo delle 455.000 vaccinazioni totali. In provincia di Frosinone sono 31.475. Ieri superata la quota delle 128.000 vaccinazioni per gli over 80 del Lazio.

L'assessore Alessio D'Amato afferma: «Siamo la regione che ha vaccinato più anziani». Alla Asl di Frosinone hanno prenotato il vaccino 32.202 over 80.

L'unità anti crisi Covid della Regione Lazio fa sapere che «i vaccini ordinati e somministrati dai medici di medicina generale in due gior ni dall'attivazione del servizio nel Lazio sono circa 3.000.

Ogni medico può prenotare le dosi attraverso la piattaforma messa a loro disposizione e ritirare i vaccini per somministrarli ai propri assistiti. Concluse queste operazioni riconsegna presso le farmacie le fiale utilizzate vuote per ricevere le altre».