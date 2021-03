Da più di un anno sta guidando nel Lazio la "battaglia" contro il Covid-19. Alessio D'Amato, assessore regionale alla sanità, sa che i prossimi mesi saranno quelli decisivi. Sotto tutti i punti di vista: per il contenimento del contagio, per la vaccinazione, per l'applicazione delle nuove misure adottate nel Dpcm del Governo di Mario Draghi. Il ministro Roberto Speranza ha fatto appello «al senso di una sfida collettiva che riguarda ciascuno di noi». Affermando che ci aspettano «settimane non facili» a causa delle varianti del Covid.

Poi ha sottolineato: «Occorre dire sempre la verità, anche quando è scomoda e non porta consenso».

Alessio D'Amato è uno di quelli che ha sempre preferito dire come stanno le cose. Senza dispensare illusioni.

Sono giorni complicati nel Lazio, soprattutto per quel che riguarda la provincia di Frosinone. In pochi giorni sono state istituite due zone rosse, a Torrice e a Monte San Giovanni Campano. Poi la decisione di dichiarare l'intera Ciociaria zona arancione per quattordici giorni.

Troppo alti i contagi.

Il messaggio alla Ciociaria

Spiega Alessio D'Amato: «In provincia di Frosinone la situazione è costantemente monitorata sia dall'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone che dal Seresmi dello Spallanzani. Le misure si sono rese indispensabili per limitare la circolazione del virus. So perfettamente che la situazione è complicata e che da ormai più di un anno si stanno chiedendo sacrifici. Ai cittadini ciociari chiedo responsabilità, come hanno sempre fatto e fanno la stragrande maggioranza di loro». Poi aggiunge: «Abbiamo visto che quando si abbassa il livello di attenzione il virus riprende a circolare».

Profilassi e regole

È un punto sul quale l'assessore Alessio D'Amato spinge da sempre. Rileva: «Dobbiamo utilizzare questo periodo per abbassare la curva e continuare a vaccinare. Questa settimana hanno iniziato i medici di medicina generale. È un passaggio importante. Abbiamo cominciato la profilassi per i soggetti fragili e per le fasce di età di 79 e 78 anni. Ma ripeto: è importante limitare i movimenti al minimo indispensabile». Quindi D'Amato sottolinea: «Gli amministratori locali stanno facendo un lavoro straordinario e devono continuare a farlo nella gestione dei territori. Invitando i loro cittadini al rispetto delle regole. In questa pandemia gli amministratori stanno sopportando un peso enorme».

Il Lazio è in fascia gialla, con 5 Comuni in zona rossa: Carpineto Romano, Colleferro, Roccagorga, Torrice e Monte San Giovanni Campano. Chiediamo a D'Amato: la situazione potrebbe cambiare? Risponde D'Amato: «Dipenderà dai parametri, in particolare da Rt, l'indice di trasmissibilità del virus. Ho sempre detto, e lo ribadisco, che la zona gialla non è un tana libera tutti. E quelle arancioni o rosse non rappresentano delle punizioni, ma delle misure di contenimento a salvaguardia della salute pubblica. Aspettiamo i dati e le decisioni. Serenamente. Come sempre».

Quindi aggiunge: «È naturale che siamo preoccupati ogni qual volta sentiamo annunciare la riduzione delle dosi di vaccino. Ogni diminuzione rallenta la campagna vaccinale. Mentre noi abbiamo bisogno di correre più veloci del virus e più veloci anche delle varianti». Ma si può valutare l'opzione di somministrare una sola dose e rimandare la seconda? Nota D'Amato: «Ci adegueremo alle scelte che verranno prese a livello scientifico e ministeriale. Al momento stiamo prenotando la prima e la seconda dose perché le disposizioni consentono questo modus operandi. Se e quando ci saranno cambiamenti, ci atterremo alle modifiche. Adesso prenotiamo prima e seconda dose a 21 giorni per Pfizer, a 28 giorni per Moderna e a 78 giorni per Astrazeneca».

Prosegue l'assessore alla sanità della Regione Lazio: «Noi siamo nelle condizioni di poter effettuare anche il triplo dei vaccini, ma servono le dosi. Il punto è questo.

Confermo le mie perplessità su alcune situazioni. Non riesco a capire per quale motivo l'Europa non eserciti un'opzione su tutti i vaccini che hanno richiesto l'avvio della procedura in Ema, compreso lo Sputnik. È importante accelerare su tutti i fronti indipendentemente dalle aree di provenienza dei vaccini, purché essi siano validati e sicuri. È abbastanza originale che venga richiesto da San Marino allo Spallanzani di avviare uno studio per verificare gli effetti della vaccinazione e la valutazione dei dati di efficacia di Sputnik, mentre abbiamo qui difficoltà con le dosi dei vaccini».

Le varianti Intanto ci sono degli studi importanti sulla diffusione delle varianti. In particolare i dati che provengono dalla nuova "Flash survey" condotta dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Al 18 febbraio scorso in Italia la prevalenza della cosiddetta "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 era del 54,%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra lo 0% e il 93,3%. Mentre per quella "brasiliana" si attestava al 4,3%. E per la "sudafricana" allo 0,4%.

Si legge su quotidianosanità.it: «A livello regionale la variante inglese è più presente in Molise (93,3%), Sardegna (75%), Liguria (72,7%), Campania (59,3%).

Per quanto riguarda la brasiliana essa si trova di più in Umbria (36,2%), Toscana (23,8%) e Lazio (13,2%).

La variante sudafricana invece è stata rinvenuta solo in Lombarda, nella provincia autonoma di Bolzano e in Sicilia». Sempre nel Lazio la variante inglese è al 34%.