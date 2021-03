Partita solo da qualche giorno, la raccolta fondi denominata "Latte sospeso", finalizzata all'acquisto di latte artificiale per bimbi di famiglie in difficoltà, sta riscontrando un largo successo: molti i donatori.

I punti di raccolta: la sede di "Musicapolis" in Vicolo Vezzacchi 12 e lo studio "Photogiocando" in via del Cosciano 14.