Com'era facilmente prevedibile, la delimitazione della "zona rossa" sta creando più di qualche problema nelle zone di confine. È quanto capita nella zona della Santissima Trinità, posta esattamente al confine tra i territori di Frosinone e Torrice. Così sta succedendo, segnala il vigile in pensione Americo Pagliarosi, che nel tratto tra via San Liberatore e via Mola di Torrice una transenna è stata posta proprio in mezzo alla strada, ma nel territorio di Frosinone e che vengano fermati e minacciati gli automobilisti del capoluogo.

Questi ultimi, per uscire di casa e rientrare, debbono necessariamente transitare su quel tratto di strada che è diviso a metà tra Frosinone e Torrice. La richiesta dei residenti è quella di consentire ai frusinati che abitano lungo il confine di poter transitare liberamente lungo la strada per uscire e rientrare a casa. Il punto è che la strada facente da confine non può essere divisa a metà tra zona rossa e zona arancione.