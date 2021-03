«Vi aspettiamo sabato prossimo, 6 marzo, per un'altra giornata di raccolta sangue, all'interno del nostro punto di raccolta sito presso la Casa Del Donatore all'interno del centro residenziale "Villaggio Blu" dalle 7.30 alle 11». È quanto si legge sulla pagina Facebool dell'associazione Avis della città gigliata.

«Dovete venire muniti di un documento di identità e tessera sanitaria, è consigliabile, soprattutto per chi donerà per la prima volta, assumere un caffè e/o succo di frutta accompagnate da un paio di fette biscottate, assolutamente no latte e derivati». L'associazione sottolinea che «sarà possibile esclusivamente prenotarsi per poter effettuare la donazione al numero 335.6183568 tramite telefono, sms o whatsapp».

Dunque c'è massima disponibilità da parte dell'associazione Avis, in prima linea per affrontare l'emergenza della carenza di sangue. Oltre a quella di sabato prossimo, diverse le giornate organizzate. Associazione che si è attivata nelle scorse settimane anche per una raccolta alimentare a sostegno della caritas diocesana per le famiglie bisognose che con l'emergenza sanitaria stanno vivendo una situazione ancora più difficile.