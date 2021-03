Dopo il rafforzamento della differenziata, porta a porta, dei rifiuti solidi urbani, a Ferentino ora si attende l'isola ecologica. Una serie di novità queste che cambieranno, sicuramente in meglio, il sistema della raccolta dei rifiuti nella città gigliata. «Molto presto la città avrà la sua isola ecologica» ha annunciato nei giorni scorsi con un pizzico di orgoglio il sindaco Antonio Pompeo. Tutto ciò dopo l'approvazione del progetto esecutivo connesso, appunto, alla realizzazione del centro di raccolta attrezzato che sorgerà in località Ridotto-Le Mandre, in zona Bagni Roana-Forma Coperta, in un'area di circa 24.000 metri quadrati.

Nella struttura il materiale conferito verrà raccolto in contenitori di adeguate dimensioni e capacità, per essere poi avviato all'impianto di trattamento-smaltimento. L'obiettivo primario è incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali recuperabili, in modo da contribuire in maniera significativa alla diminuzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica e all'abbattimento dei costi di smaltimento.

Secondo l'annuncio dell'amministrazione i lavori termineranno entro l'estate prossima, sarà la Lavorgna Srl ad effettuarli, come da capitolato speciale d'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei servizi connessi d'igiene urbana nel Comune. Il progetto prevede anche l'allestimento di un locale nell'isola ecologica per il Mercato del Riuso, mercato dell'usato, senza fini di lucro, in cui si effettua la distribuzione, il baratto e lo scambio tra gli utenti di oggetti e materiali suscettibili di riuso.

La struttura avrà un'area esterna contigua alla strada destinata ad accessi e parcheggi, un piazzale di manovra per la circolazione dei mezzi, un'area per i contenitori scarrabili, tettoie Raee e Rup e centro del riuso, ufficio ricezione e gestione. «Il progetto sarà realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Il conferimento dei rifiuti nell'isola ecologica permetterà, in futuro, di premiare l'utente virtuoso con un consistente risparmio economico».