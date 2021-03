"La ASL mi ha comunicato che attualmente i casi positivi di Covid ad Anagni sono 69" - è quanto scrive il sindaco Daniele Natalia sulla sua pagina ufficiale Facebook .

"Stiamo monitorando la situazione non solo sul territorio comunale ma, in raccordo con le altre autorità istituzionali e sanitarie, sull'intera Provincia - prosegue il primo cittadino - Stiamo valutando quali ulteriori provvedimenti prendere per limitare la diffusione del contagio. Quello che mi sento di ribadire - e che è essenziale specie in questa fase - è di informarsi solo attraverso i canali ufficiali dell'Amministrazione.

Voglio smentire le voci che parlano di una imminente istituzione della "zona rossa" ad Anagni, in quanto la situazione epidemiologica nella nostra città - sebbene i casi positivi siano in crescita - non impone cambiamenti".