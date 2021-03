Secondo mese dell'anno, secondo segno meno per il mercato dell'auto e, di conseguenza, per il neonato gruppo Stellantis. Gli effetti della pandemia continuano a colpire duramente il settore in maniera preponderante. Nel mese appena trascorso secondo i dati diffusi ieri pomeriggio dal ministero dei Trasporti in Italia le immatricolazioni di auto nuove sono state 142.998, in calo del -12,3% rispetto a febbraio del 2020, ultimo mese "normale" prima dell'arrivo della pandemia.

In questo panorama i marchi del Gruppo Stellantis, di cui fa parte lo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, portano a casa un risultato allineato al mercato, -13% di immatricolazione come emerge dalle elaborazioni del Centro Studi promotor, a fronte però di due velocità diverse dei due gruppi confluiti in Stellantis visto che i marchi prima in Fca calano di quasi il 20% mentre contro un -2,2 dei francesi.

Il neonato gruppo comunque ha in classifica i primi due modelli per volumi di vendita in Italia e tra i primi dieci in classifica, 8 fanno capo alle famiglie Fca e Psa. Il gruppo Stellantis, nato come detto dalla fusione tra Fca e Psa, ha immatricolato a febbraio 2021 in Italia 59.047 veicoli, il 13% in meno rispetto ai 67.853 immatricolati nello stesso mese del 2020 (quando Fca e Psa erano ancora due gruppi distinti). E particolarmente male vanno il marchio Alfa Romeo e le vetture prodotte a Cassino.

Nel corso del secondo mese del 2021, infatti, Alfa Romeo fa registrare un totale di appena 865 unità vendute in Italia, chiudendo per la seconda volta consecutiva il mese con meno di 1.000 unità vendute sul mercato italiano delle quattro ruote. Il confronto con i dati del mese di febbraio del 2020 certifica la crisi del marchio che, ricordiamo, da dicembre scorso non può più contare sulla Giulietta. Il calo percentuale fatto registrare da Alfa Romeo a febbraio 2021 in Italia è pari al -54.57%.

Lo scorso anno, infatti, Alfa Romeo sfiorò quota 2.000 unità vendute sul mercato italiano. Nel parziale annuo, ovvero dopo i primi due mesi del 2021, Alfa Romeo registra un totale di 1.801 unità vendute sul mercato italiano. Per la casa italiana, questo dato si traduce in un calo percentuale del -51%, un dimezzamento delle vendite che comporta anche un crollo della quota di mercato. Il market share di Alfa Romeo è dello 0.65%. Da segnalare che a febbraio si registra un totale di 490 unità vendute per l'Alfa Romeo Stelvio. Il suv della casa italiana chiude il mese con una riduzione delle vendite, rispetto al febbraio dello scorso anno, pari al -22%. Le restanti 375 unità vendute sono divise tra Giulia e gli ultimi esemplari di Giulietta.