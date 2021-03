Positivo il sindaco di monte San Giovanni Campano, Angelo Veronesi. Di seguito la nota in cui lo annuncia alla propria comunità.

Il comunicato

"Amati concittadini, stiamo vivendo giornate difficili e di grande tristezza. Vi comunico che da qualche giorno il livello delle positività al coronavirus ha avuto un'inversione di tendenza. Da n. 33 positivi del giorno 27/02/2021 siamo passati a n. 22 positivi del giorno 28, a n.5 positivi di ieri e n. 7 casi di positività di oggi. Una buona notizia, significativa; la curva dei contagi si sta abbassando.

Vi ringrazio per il massimo rigore che state avendo nel rispetto ed attenzione alle norme vigenti. Dobbiamo fare attenzione. I virologi sostengono che le varianti hanno un effetto devastante. E' un nemico anomalo ed invisibile. Desidero esprimere un forte senso di ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine, Medici di base e Associazioni di volontariato che in questi giorni si stanno prodigando ininterrottamente per il bene comune a tutela della salute di tutti noi.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private. Vi anticipo che la chiusure delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, verrà prorogata al 14/03/2021 fatta salva la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza (DAD).

Concludo informandoVi per correttezza e dovere, che a titolo cautelativo mi sono sottoposto a test molecolare e sono risultato positivo al Coronavirus. Sono in quarantena a casa, in isolamento. Anche se distante, Vi sono sempre vicino e continuerò ad aggiornarVi da casa.

Affettuosamente.

Il Sindaco

Angelo Veronesi"