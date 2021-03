Tempo, passione, amore. Questo ciò che i volontari animalisti stanno mettendo da tempo a servizio del territorio per aiutare gli amici a quattro zampe che vengono spesso abbandonati.

Ma l'impegno assunto per aiutare gli animali è stato ricompensato. Infatti nel canile di Arpino sono presenti solo quattro cuccioli in quota alla città di Pontecorvo. Questo denota un grande amore verso gli animali che si traduce anche in un risparmio per la comunità. «Anni di lavoro, amore e passione.

Grazie alle associazioni di volontariato e in particolar modo a Marisa Forlini, il Comune di Pontecorvo oggi conta nel canile di Arpino solo 4 cuccioli – ha affermato l'assessore Annagrazia Longo - Un impegno costante e giornaliero che ci permette, oltre a dimostrare un grande amore per gli animali, anche un notevole risparmio nelle casse comunali. Una politica vera, costruita su fatti».