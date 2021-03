A San Vittore del Lazio, i Carabinieri della Stazione di Cervaro nel corso di un servizio di controllo del territorio, bloccavano un'autovettura segnalata da alcuni cittadini, poiché notata aggirarsi con fare sospetto nei pressi di abitazione isolate. A bordo del veicolo venivano identificati un 24enne ed un 31enne, entrambi di nazionalità rumena e residenti in Frosinone, già censiti per reati contro il patrimonio. I predetti, che non erano in grado di giustificare la loro presenza in loco, ricorrendone i presupposti di legge, venivano proposti per la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in quel Comune per anni tre.