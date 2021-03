Nel pomeriggio di ieri, in Cassino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia traevano in arresto nella flagranza dei reati di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale ed evasione dagli arresti domiciliari, una 24enne di origine Rom residente a Piedimonte San Germano, già censita per analoghi reati.

La giovane, già nota ai militari operanti poiché sottoposta al regime degli arresti domiciliari, veniva notata all'uscita di un noto supermercato della città Martire ed immediatamente sottoposta a controllo, ammetteva di essersi allontanata senza alcuna autorizzazione dall'abitazione dove era sottoposta alla citata misura restrittiva a seguito di un reato dello stesso tipo commesso in data 26 gennaio 2021 a danno di un altro supermercato del posto.

Dalla perquisizione personale effettuata, gli operanti rinvenivano all'interno di una borsa della spesa, generi alimentari per un valore di circa 60 euro indebitamente prelevati dalla citata attività commerciale senza corrispondere il corrispettivo dovuto alla cassa. L'arrestata, dopo le formalità di rito, veniva condotta nuovamente presso l'abitazione di residenza e posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. La refurtiva recuperata è stata immediatamente restituita al responsabile dell'attività commerciale.