Scuole chiuse anche a Cassino. Con una nota stampa il sindaco Salera ha annunciato la decisione. "In mattinata è pervenuta la nota della Asl di Frosinone dove si propone la chiusura immediata delle scuole di ogni ordine e grado anche a Cassino fino al 14 marzo 2021 fatta salva la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza per elementari e medie.

Ho già informato i dirigenti scolastici e sto predisponendo l'ordinanza per la chiusura delle scuole da domani, mercoledì 3 marzo, fino al 14 marzo 2021". Una decisione che molti genitori stavano aspettando già da ieri e che alla fine è arrivata. In mattinata molti istituti hanno provveduto a contattare i genitori, anche dei ragazzi assenti, per recuperare libri e quaderni per poter procedere con le attività didattiche da casa.