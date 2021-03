Un volo di circa tre metri dal primo piano di un appartamento in via di Biasio. Traffico congestionato fino a poco fa per un episodio su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Cassino. La segnalazione è giunta un'oretta fa per una donna precipitata dal primo piano.

All'arrivo dei soccorsi era vigile e lamentava dolore alle gambe. Si tratta di una trentaseienne di origini brasiliane. Non nota la dinamica ma non è escluso il gesto volontario. Indagini degli uomini del capitano Scolaro.