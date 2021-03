"Salgono a 580 le denunce di infortunio sul lavoro da contagio Covid 19 nella Ciociaria. Rispetto al nostro precedente focus - che aveva analizzato questo specifico infortunio nei dodici mesi del 2020, registrando complessivamente 471 casi - in un solo mese le infezioni fra le lavoratrici e i lavoratori della nostra provincia sono aumentate di 109 unità, 81 hanno riguardato le donne, 28 gli uomini. Da inizio pandemia - evidenzia Anita Tarquini della Uil Frosinone - i numeri della Ciociaria stanno incidendo per il 6,6 per cento sul totale dei contagi regionali.

Nel Lazio, infatti, sono complessivamente quasi novemila (8760) le denunce dei contagi avvenuti nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa. Dopo Roma e la sua provincia con 6898 casi, troviamo l'area pontina con 632, segue il nostro territorio che si avvicina pericolosamente ai 600, mentre Viterbo ne ha totalizzati 393 e Rieti 257. I numeri emergono dal tradizionale approfondimento che la Uil di Frosinone realizza periodicamente - elaborando i dati Inail - per monitorare gli effetti della pandemia sulla salute e sicurezza dei lavoratori della provincia di Frosinone.

"E le ricadute sono pesanti - spiega Anita Tarquini, Segretaria della Uil di Frosinone - soprattutto nelle fasce di età 35-49 e 50-64 anni, che insieme hanno raggiunto da inizio pandemia 469 infezioni professionali. Minore, anche se presente, il contagio tra gli under 34 (98 segnalazioni), mentre tra gli over 64 le denunce sono state 13". Dal dossier della Uil emerge poi una marcata differenza di genere: il virus ha colpito sul lavoro più le donne (377 denunce da inizio pandemia) che i colleghi uomini (203 casi). "Un dato - aggiunge l'esponente sindacale - riscontrabile anche nelle altre vicine province e che ha fatto salire il totale dei contagi al femminile nel Lazio a 5381, contro i 3379 riscontrati tra gli uomini".

Dall'approfondimento del sindacato emerge poi una differente distribuzione dei contagi tra l'area a nord di Roma e quella a sud della Capitale: dall'inizio dell'emergenza sanitaria le province di Frosinone e Latina hanno registrato insieme 1212 infezioni Covid sul lavoro, 650 quelle che l'Inail ha certificato tra Viterbo e Rieti.

Trentacinque sono stati i casi di segnalazioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che sono poi degenerati in decessi. Sono sette in più rispetto alla nostra precedente rilevazione. Ventotto i morti a Roma, 4 a Latina, 2 a Frosinone, 1 a Rieti. Nel Paese i lutti sono stati 461, quasi 148mila i lavoratori contagiati. Tra questi, i può esposti sono stati i tecnici della salute, gli operatori sociosanitari, i medici e il personale dei servizi sanitari. A seguire troviamo gli addetti ai servizi di pulizia, direttori e dirigenti amministrativi e sanitari.

"Il panorama è inquietante - conclude Tarquini - soprattutto se si considera che dalle statistiche sfuggono tutti quei lavoratori non assicurati all'Inail. Ma un dato su tutti fa riflettere: da quando è stato introdotto questo infortunio sul lavoro da contagio Covid, in tutto il Paese i decessi riconducibili al virus sono stati circa un terzo di tutte le morti bianche avvenute nel 2020. Visto da questa prospettiva, che sia una infezione o una caduta dall'impalcatura, il tema della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro richiede un sensibile aggiornamento. E su questo con la segreteria regionale siamo costantemente impegnati affinché il valore del lavoro vada di pari passo con quello del rispetto della vita".