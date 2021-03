Tragedia a Roma, dove una 14enne ha perso la vita in ieri poco prima delle 13 in un incidente fatale. Sheena, ragazzina italiana di origine siiti era a bordo di un'auto con i suoi familiari: alla guida c'era il padre, accanto a lui la madre; nel posto di dietro, vicino l'adolescente, il fratello maggiore. Il terrificante scontro, un frontale, è avvenuto con una volante della polizia. Ad avere la peggio proprio Sheena, le cui condizioni sono subito apparse disperate. Nonostante i tentativi dei soccorsi, la giovane non ce l'ha fatta. I suoi familiari sono invece rimasti gravemente feriti ma vivi e sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. Meglio è andata agli agenti di polizia che hanno riportato fratture a braccia e gambe. Proprio i poliziotti erano impegnati in un inseguimento ad alcuni malviventi quando, purtroppo, è accaduto lo schianto mortale. Per chiarire l'esatta dinamica del sinistro è stato aperto un fascicolo in Procura dopo i primi rilievi effettuati dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la volante abbia perso il controllo all'altezza di una curva, in via di Salone, andando così a scontrarsi contro l'auto della famiglia di Sheena.