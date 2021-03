I genitori hanno sperato fino all'ultimo che potesse cambiare, ma così non è stato. Minacce e aggressioni nei loro confronti. Per questo, E.M. 54 anni di Frosinone è finito nei guai. Concluse le indagini preliminari: il frusinate è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni degli anziani genitori di 80 e 78 anni, residenti a Frosinone. I fatti da gennaio dello scorso anno.



I fatti

Stando alle accuse l'uomo ha minacciato di morte più volte la madre e il padre. Un incubo per i familiari. Offese, ingiurie continue. Accusato anche di aver aggredito l'anziano genitore, percuotendolo e scaraventandolo a terra. E ha continuato colpendolo con calci sul volto tanto da provocargli diverse e serie ferite. Il pensionato a giugno del 2020 ha dovuto, infatti, fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale. La prognosi riscontrata dai medici all'ottantenne è stata di trenta giorni.

Vessazioni continue nei confronti dei coniugi, tali da cagionargli molte sofferenze, privazioni e umiliazioni.

La coppia di coniugi si è affidata all'avvocato Antonio Ceccani.