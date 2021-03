Covid a scuola: il sindaco Renato Rea annuncia la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a sabato 6 marzo compreso.

L'annuncio del sindaco

L'Istituto scolastico "Marco Tullio Cicerone" ha comunicato la positività al covid-19 di un docente e che altri alunni e docenti sono in quarantena per avere avuto contatti stretti con persone positive.

In attesa delle determinazioni della Asl sto predisponendo apposita Ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti e tre i plessi scolastici di Arpino (Capoluogo, San Sosio e Pagnanelli) a partire da domani 2 marzo e fino alla giornata di sabato 6 marzo compreso, a titolo precauzionale per evitare la diffusione dei contagi e per effettuare le dovute sanificazioni degli ambienti.