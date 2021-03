Spaventoso incendio oggi verso mezzogiorno nel centro di Ferentino. Fiamme in un appartamento in via Xx Settembre, evacuata una famiglia che in quel frangente non era in casa.

Sul posto vigili del fuoco, Cc e VV. UU. Notevoli i danni causati alla casa dalle fiamme e dal fumo nero. Alla base del rogo forse una caldaia difettosa o una matassa di fili elettrici. Traffico automobilistico bloccato durante le operazioni dei pompieri.