"Da Giovedì 4 Marzo Sora-Alatri-Veroli-Isola Liri- Piedimonte S Germano diventano zone rosse...domani le ordinanze della Regione Lazio". Questo il messaggio che circola da alcune ore sul web, generando il panico.

Una bufala che è rimbalzata sui gruppi Whatsapp e Facebook di migliaia di ciociari scatenando il caos. In tanti si sono chiesti se la notizia fosse vera, dopo l'inasprimento delle misure per l'intera provincia.

I Comuni elencati nel messaggio "fake" sono gli stessi che, nell'ordinanza con la quale la Regione Lazio ha istituito la zona arancione per la provincia di Frosinone, vengono attenzionati per il sensibile incremento del tasso di incidenza. Ma decretarli già in zona rossa è un pericoloso volo di fantasia che rischia di diventare un procurato allarme!