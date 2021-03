Ancora sangue sulle strade italiane. L'ultima tragedia si è consumata nella serata di ieri a Paese, comune in provincia di Treviso, in Veneto. Uno schianto fatale tra due auto che non ha lasciato scampo ad una giovane mamma che viaggiava con la sua figlioletta.

A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, una Polo guidata da un 19enne e una Fiat Palio con al volante la mamma 39enne, Stefania B, e la sua bambina di sei anni.

Nell'impatto la donna ha riportato ferite gravissime. Inutili i tentativi dei sanitari di strapparla alla morte, è deceduta poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lesioni più lievi per la sua bimba che è stata affidata ai nonni.

Illeso il 19enne, risultato negativo ai test alcolemici a cui è stato sottoposto. Saranno le indagini a chiarire la dinamica della tragedia e a far luce su eventuali responsabilità