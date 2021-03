C'è tempo fino a venerdì prossimo per presentare le domande per ottenere i buoni spesa che il Comune erogherà per l'emergenza covid. Un aiuto concreto per molte famiglie che sono in difficoltà. Per questo la giunta ha stanziato un budget di 140.000 euro. Il termine per utilizzare i ticket è fissato al 30 aprile in modo da dare un sospiro di sollievo anche nel periodo pasquale.

Ma a quanto ammonteranno i buoni? Dipenderà dal numero di componenti del nucleo familiare. Quattro gli scaglioni previsti: per i nuclei con una sola persona sarà assegnato un buono di duecento euro, per due persone trecento euro, per tre persone quattrocento euro mentre, per i nuclei con quattro o più persone i buoni saranno da cinquecento euro. Entro venerdì bisognerà presentare le domande secondo le modalità e utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune.