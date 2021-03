il sentore un po' di tutti i primi cittadini. Controllare sì, disporre ordinanze, setacciare i "pericoli" e intervenire, produrre raccomandazioni come fossero ricette mediche da seguire scrupolosamente. Ma, alla fine, basta un pranzo domenicale allargato e tutti gli sforzi possono svanire! Come pure assembramenti nelle vie o nelle piazze. Insomma un richiamo forte alla responsabilità personale perché il Covid si combatte anche così.

A Cassino, dal minimo storico dei 65 casi contemporanei si è risaliti a quota 90. Il sindaco ha firmato l'ordinanza anti-stazionamento in centro, ora che la Ciociaria è arancione, si augura che questo possa contribuire ad evitare le scene del weekend scorso. «Speriamo davvero che gli assembramenti e le situazioni più rischiose vadano a terminare. Come dicono altri sindaci - ha specificato Enzo Salera - possono esserci tutte le precauzioni del mondo ma c'è sempre la responsabilità personale, è difficile controllare migliaia di persone. Anche se il presidio in questo weekend è stato imponente. Ma conta anche che ciascuno dei cittadini metta in atto gesti di grande responsabilità».

Anche a Piedimonte San Germano i positivi sono tornati a salire rispetto alle scorse settimane. «In base all'ultimo dato trasmesso venerdì siamo intorno ai 34, a questi si aggiungono altri ancora. Da quando la curva si è alzata abbiamo tra i 3 e i 4 casi al giorno, tra ieri e oggi saremmo arrivati intorno ai 50.

Seppure ci può essere un grande rispetto da parte dei cittadini in luoghi comuni, nelle istituzioni, sicuramente può esserci meno rispetto delle norme nelle famiglie. Il mio appello è rivolto proprio a questo, a evitare anche i semplici pranzi domenicali allargati perché sono proprio questi episodi che veicolano i cluster familiari che hanno generato l'innalzamento.

È un momento di grande attenzione e difficoltà per il territorio. Questa zona arancione, per lo meno, andrà a limitare le condizioni legate agli assembramenti nei locali o in altri posti».